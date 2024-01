وصول الزميل وائل الدحدوح من قطاع غزة إلى قطر لتلقي العلاج

وصل مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة الزميل وائل الدحدوح إلى العاصمة القطرية الدوحة لتلقي العلاج، مساء اليوم الثلاثاء.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصيب الدحدوح واستشهد الزميل المصور بقناة الجزيرة سامر أبو دقة، خلال تغطيتهما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خانيونس جنوبي القطاع.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل جيش الاحتلال زوجة الزميل الدحدوح وابنه وابنته وحفيدته في غارة استهدفت منزلا نزحوا إليه وسط قطاع غزة، رغم إعلان قوات الاحتلال قبل الهجوم أن المنطقة آمنة، وذلك قبل أن يفجع في يناير/كانون الثاني الجاري، باستشهاد نجله الأكبر حمزة في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته مع زميله مصطفى ثريا.

Just now, we welcomed our esteemed colleague, Wael Al Dahdooh, to Doha as he arrives to receive medical treatment. Wael's unwavering dedication during his coverage in Gaza, where he tragically lost his family, is a testament to his resilience and commitment. We stand united in…

— Mohamed Moawad (@moawady) January 16, 2024