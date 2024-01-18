استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة.. وعدد المعتقلين يرتفع إلى 6090

استشهد فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين قرب مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: “استشهاد الشاب محمد فيصل دواس أبو عواد 27 عامًا، برصاصة حي في البطن، أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم، ما يرفع حصيلة الشهداء في المدينة منذ الأمس إلى 6”.

ويواصل جيش الاحتلال، منذ أمس الأربعاء، عملية عسكرية في مدينة طولكرم، امتدت لتشمل مخيم نور شمس.

وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية تعمل على تجريف شوارع وهدم محالٍ تجارية ومنازل فلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأربعاء، استشهاد 5 فلسطينيين في طولكرم؛ جراء قصف إسرائيلي بطائرة مسيّرة وبرصاص حي.

وتتعرض المدينة ومخيمها لعدوان شامل، وعمليات تحقيق ميداني واسعة للمئات من المواطنين، يرافقها اعتداء بالضرب المبرح بحسب نادي الأسير.

ومنذ اندلاع حربه المدمرة على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، واستشهد 362 فلسطينيًا.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك أن حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر ارتفعت إلى أكثر من 6090.

وتشمل الاعتقالات من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.