التهابات حادة تصيب أقدام مئات الجنود الإسرائيليين في غزة

كشفت صحيفة إسرائيلية اليوم الخميس عن عدوى تصيب أقدام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست عشرات من أطباء الأمراض الجلدية عالجوا مئات الجنود الذين عانوا من التهابات حادة في القدمين في الأشهر الأخيرة.

وأضافت أن “الحذاء العسكري هو حذاء مغلق بشكل جيد ويتكيف مع الظروف الميدانية ويهدف في المقام الأول إلى حماية القدم من الكدمات، إلا أن الحذاء المغلق لا يتم تهويته على الإطلاق، ويضطر الجنود أحيانا إلى البقاء في الحذاء نفسه لعدة أيام، وفي بعض الحالات لمدة أسبوعين أو أكثر”.

وتابعت الصحيفة أن هذا يوجد مناخا محليا من الحرارة والرطوبة العالية، ما يؤدي إلى تكاثر كميات كبيرة جدًا من البكتيريا والفطريات التي تتسبب بالعدوى، مشيرة إلى أن البكتيريا تسبب رائحة كريهة قوية وحكة وتكوين أخاديد وتقشير في القدم، تصل أحيانًا إلى حد النزيف.

وأوضحت أنه تم علاج الجنود المتأثرين بالمضادات الحيوية عن طريق الفم والعلاج الموضعي للقدم مع تعليمات لتهويتها قدر الإمكان أثناء النشاط العملي.

وأصيب العديد من الجنود بفطريات الأظافر، وهي ظاهرة ليست خطيرة ولا مؤلمة ولكنها تتسبب في تشوه الظفر وتحوّله إلى اللون الأصفر وتسبب اضطرابًا جماليًا.

وذكرت أن الجنود واجهوا ظهور أظافر تحت الجلد، ما يسبب ألمًا شديدًا وصعوبة في مواصلة الأنشطة العملياتية، وفي حالات يتم تحويلهم لإجراء عملية جراحية لإزالة أو رفع الجزء المصاب مع العلاج بالمضادات الحيوية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في السابق عن بكتيريا تسبّب الأمراض المعوية والتسمم الغذائي في أوساط الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المعلنة منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 529، بينهم 193 منذ بدء عملية التوغل البري في القطاع في 27 من الشهر ذاته، وفق بيانات الجيش، كما ارتفعت حصيلة المصابين في صفوفه إلى 2602، بينهم 1152 منذ بدء العملية البرية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربًا مدمرة على غزة خلّفت 24448 شهيدًا و61504 جرحى 70% منهم من الأطفال والنساء وتسببت بنزوح أكثر من 85% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. ​​​​​​​