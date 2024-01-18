الدراجات الهوائية.. وسيلة نقل أساسية في غزة بعد انقطاع الوقود (فيديو)

في ظل انقطاع الوقود عن قطاع غزة لأكثر من 100 يوم، تحولت الدراجة الهوائية إلى وسيلة نقل أساسية لمختلف الأعمار.

ففي مخيم جباليا يقوم أبو رمزي سالم بإصلاح الدراجات المتضررة لأهالي المخيم، داخل متجره الذي يعتبر من أكبر محلات إصلاح الدراجات الهوائية في غزة منذ عام 1950.

وقال أبو رمزي للجزيرة مباشر إن غالبية سكان المخيم باتوا يستخدمون الدراجة الهوائية لأنها مع العربات التي تجرها الحيوانات “الكارو” وسيلة التنقل المتوفرة في ظل الحرب، مشيرا إلى أنه حتى كبار السن أصبحوا هم أيضا مضطرين لاستخدامها.

وأضاف أن الدراجة أصبحت تستخدم في نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفيات.

وأوضح أن الطرقات المدمرة في المخيم والممتلئة بالأحجار وركام البنايات المهدمة، تعد السبب في سرعة دمار عجل الدراجات الهوائية.

وذكر أبو رمزي أن قلة المواد والأدوات الخاصة بإصلاح الدراجات، وكذلك انعدام الكهرباء، هي أكثر الصعوبات التي تواجهه.

وأشار إلى أن الجميع معرض للخطر في غزة، ولكنه سيستمر بخدمة شعبه ومواصلة الذهاب إلى محله لإصلاح الدراجات رغم خطورة ذلك على حياته.