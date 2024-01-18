بن غفير يدعو لاحتلال غزة والبقاء فيها وتشجيع الهجرة منها

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى “احتلال قطاع غزة والبقاء فيه وتشجيع هجرة سكانه”، رغم الانتقادات الدولية لمثل تلك التصريحات.

وانتقد بن غفير، خلال مقابلة مع القناة “13” الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، سير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقال “انتقادي لمسار الحرب واضح: عليك أن تتقدم للأمام كي تحسم”.

وأضاف الوزير المتطرف “الجنود يقومون بعمل ممتاز، لكن في مجلس الوزراء المصغر (الكابينت الإسرائيلي) عليك أن تعطيهم (الجنود) الدعم حتى يحسموا”، وتابع “آمل ألا يعيدنا عناصر (حزب) الليكود إلى الوراء عن إنجازات الحرب”.

وأوضح أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود، يقود مفاوضات مع حزب “هناك مستقبل” بزعامة رئيس المعارضة يائير لابيد “لإدخالهم الحكومة أيضًا على حسابي”.

عاجل | القناة 13 الإسرائيلية عن بن غفير: يجب أن نحتل #غزة ونظل فيها ونشجع هجرة طوعية ونسمح لأهل غزة بالمغادرة وسيغادرون إذا هزمناهم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/6DbPFCSpJF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 17, 2024

ومضى قائلًا “يجب احتلال قطاع غزة والبقاء داخله وتشجيع الهجرة الطوعية لسكانه، وإذا حسمنا الحرب فسيكون ذلك عمليًا”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها تصريحات من كبار المسؤولين الإسرائيليين تدعو إلى تهجير الفلسطينيين.

وكان وزراء بينهم بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والنائب بالكنيست عن حزب “الليكود” داني دانون، دعوا في الأسابيع الأخيرة لتشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة.

ورفضت دول غربية، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وهولندا وسلوفينيا علاوة على الاتحاد الأوروبي، هذه التصريحات، وأعلنت أن تهجير سكان غزة انتهاك للقانون الدولي.

فيما أدانت دول عربية وإسلامية، بينها تركيا ومصر والأردن والسعودية وقطر والكويت، الدعوات الإسرائيلية لتهجير الغزيين من أرضهم، مؤكدة أنها تمثل ازدراء للقوانين والاتفاقيات الدولية وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.