تعرف إلى أبرز عمليات فصائل المقاومة ضد قوات الاحتلال في غزة يوم الأربعاء (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس” مساء الأربعاء، مقطع “فيديو” لاستهداف دبابة تابعة لقوات الاحتلال شرق مخيم البريج.

كما نشرت القسام مشاهد للاستيلاء على طائرتين مسيّرتين من نوع “سكاي لارك” في مدينة غزة.

وفي بيانات أخرى نشرتها خلال يوم الأربعاء، أعلنت كتائب القسام عن:

استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع “ميركفاه” بقذائف “الياسين 105” في منطقة معن جنوب شرق مدينة خان يونس.

الإجهاز على جندي صهيوني يعتلي إحدى الآليات في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوها بين قتيل وجريح على تخوم حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

استهداف دبابة صهيونية في حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين 105”.

دك تجمع لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

كما أعلنت كتائب القسام عن قصف “ثكنة (ليمان) العسكرية في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقة صاروخية من 20 صاروخًا من جنوب لبنان، في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة، واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية في لبنان”.

وذكرت كتائب القسام، في وقت سابق الأربعاء، تدمير دبابات إسرائيلية و3 ناقلات جند، وقتل وإصابة جنود من جيش الاحتلال في غزة.

أما سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة “الجهاد”، فنشرت مشاهد من استهداف آليات الاحتلال في محاور التقدم شمال قطاع غزة.

كما ذكرت سرايا القدس أن مقاتليها أوقعوا “عددًا من جنود العدو الصهيوني بين قتيل وجريح” خلال سلسلة من المهام في مخيم البريج، منها:

استهداف آلية عسكرية وجرافة من نوع “D9” بقذائف “آر بي جي” شرق البريج.

قصف تجمعات لجنود العدو خلف موقع عيسى وقرب موقع أبو مدين، جنوب البريج، بقذائف الهاون.

قصف تجمع لجنود العدو قرب بوابة المدرسة وبوابة أبو صفية شرق البريج.

كما أعلنت سرايا القدس عن إسقاط “طائرة صهيونية من نوع (كواد كابتر) خلال تنفيذها مهمة استخباراتية في مخيم البريج وسط القطاع”، و”استهداف مقر قيادة للعدو الصهيوني بصاروخ موجه من نوع (مالوتكا) في محيط كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب خانيونس”.