“حققت إصابة مباشرة”.. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن (فيديو)

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثي في اليمن استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن انتصارا “الشعبِ الفلسطيني” وردا على “العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا”.

وقال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إن القوات البحرية التابعة للجماعة استهدفت “سفينة ( جينكو بيكاردي) الأمريكية في خليجِ عدن بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ”، مشيرا إلى تحقيق “إصابةُ دقيقةً ومباشرة”.

وأشار المتحدث إلى ان الجماعة “لن تترددَ في استهدافِ كافةِ مصادرِ التهديدِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عنِ اليمنِ العزيزِ واستمراراً في دعمِ الشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم”.

وأكد أن “الردَّ على الاعتداءاتِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ قادمٌ لا محالة، وأنَّ أيَّ اعتداءٍ جديدٍ لن يبقى دونَ ردٍ وعقاب”.

كما أكد “استمرارَ حركةِ الملاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ إلى كافةِ الوجهاتِ حولَ العالمِ عدا موانئِ فلسطينَ المحتلةِ، وأنَّ عملياتِها ضدَّ السفنِ الإسرائيليةِ أو المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ لن تتوقفَ حتى يتوقفَ العُدوانُ ويُرفعَ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ الصامدِ في قطاعِ غزة”.