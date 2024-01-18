عبد الملك الحوثي: سنستمر في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل حتى ينتهي العدوان على غزة (فيديو)

قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة “أنصار الله” في اليمن إن الجماعة ستستمر في “استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل وقصف فلسطين المحتلة حتى ينتهي العدوان والحصار على غزة”.

وحذر عبد الملك الحوثي في كلمة له، الخميس، كل الدول “من التورط مع أمريكا وبريطانيا في العدوان على بلدنا وفي العدوان على الشعب الفلسطيني”.

وقال إن الولايات المتحدة “تسعى لجر بقية الدول إلى المشاركة والإسهام المباشر في العدوان على الشعب الفلسطيني”، مشيرا إلى أنها ورطت “ألمانيا لتدخل في مواقف خطيرة عليها تسهم بشكل مباشر في قتل الشعب الفلسطيني بقذائف الدبابات وتقديم أشكال أخرى من الدعم للإجرام الصهيوني”.

وذكر الحوثي أن “اعتداءات الأمريكي وتصنيفاته ليس لها أي أهمية”، في إشارة إلى إعلان واشنطن تصنيف الجماعة “منظمة إرهابية عالمية”، مضيفا أنها “خطوة تأتي في سياق حماية الإجرام الصهيوني فقط”.

وقال زعيم جماعة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي إن الولايات المتحدة هي التي بدأت بالعدوان على اليمن.

وذكر أن “العدوان الأمريكي البريطاني” لن يؤثر على القدرات العسكرية للجماعة، واصفا التقارير في هذا الشأن بأنها “مجرد وهم ودعاية إعلامية”.

وأضاف عبد الملك الحوثي أن “العدوان الأمريكي البريطاني سيسهم أكثر وأكثر في تطوير القدرات العسكرية” للجماعة، مؤكدا أن واشنطن تعلم “على مدى سنوات أنه كلما تصاعد العدوان علينا طورنا قدراتنا العسكرية بشكل أفضل وأكبر”.