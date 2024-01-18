قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسف المبنى الرئيسي لجامعة الإسراء جنوبي مدينة غزة (فيديو)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يوثق لحظة تفجير جيش الاحتلال المقر الرئيسي لجامعة الإسراء في مدينة الزهراء جنوبي مدينة غزة.

واستنكرت إدارة جامعة الإسراء عبر حسابها على فيسبوك نسف مبنى الجامعة وقالت في بيان: ” تستنكر إدارة جامعة الإسراء العدوان الهمجي الذي استهدف مقدرات طلبة العلم فيها كان آخرها نسف مبنى الدراسات العليا وكليات البكالوريوس الرئيسي جنوب مدينة غزة، بعد نحو سبعين يومًا من احتلال الجيش الصهيوني له واستخدامه قاعدة عسكرية لآلياته”.

وأضاف البيان: “إن استهداف مؤسسات التعليم في قطاع غزة خلال العدوان الحالي يأتي ضمن سياق قديم وممنهج لم يتوقف يوماً منذ بداية هذا الصراع”.

كان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ذكر أن الاحتلال خلال 100 يوم من العدوان على القطاع دمر 95 مدرسة وجامعة بشكل كلي و295 مدرسة وجامعة بشكل جزئي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربًا مدمرة على غزة خلّفت 24448 شهيدًا و61504 جريحًا 70% منهم من الأطفال والنساء وتسببت بنزوح أكثر من 85% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. ​​​​​​​