كيف رد الرئيس الإسرائيلي على سؤال بشأن دعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية؟ (فيديو)

علق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد بلاده في محكمة العدل الدولية تتهمها بـ”الإبادة الجماعية” في الأراضي الفلسطينية، متهما إياها بـ”دعم الهجمات السادية والوحشية التي شُنت” على بلاده، حسبما قال.

وخلال جلسة حوارية ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس بسويسرا، الخميس، قال هرتسوغ “دولة جنوب إفريقيا تدعم بهذه الطريقة -رفع القضية- الأعمال الهمجية التي شهدناها في السابع من أكتوبر(تشرين الأول)، إنهم يدعمون هذا العنف وهم يدعمون الهجمات السادية والوحشية التي شُنت علينا”.

ورأى الرئيس الإسرائيلي أنه من “السخرية” أن تتهم إسرائيل بهذه الجريمة، قائلًا “جنوب إفريقيا تستخدم اتفاقية خاصة بالإبادة الجماعية ضدنا نحن، هذه الدولة التي عانى مواطنوها من المحرقة”.

وتابع” وهي دولة -إسرائيل- تعمل بموجب القانون الدولي، آمل أن يُصغى إلينا في دفاعنا عن أنفسنا في هذه القضية، وأدعوا الأسرة الدولية جمعاء للوقوف بجانب إسرائيل لدحض هذه الدعوة”.

كيف رد الرئيس الإسرائيلي على سؤال بشأن دعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية؟#الجزيرة_مباشر #جنوب_إفريقيا pic.twitter.com/khlSOUmTq7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 18, 2024

وتواجه إسرائيل حاليًا قضية “إبادة جماعية” رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب أفعالها في غزة، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها انتهاك للقوانين الدولية، ومع ذلك، تنفي تل أبيب تلك الاتهامات بزعم أنها تحاول فقط حماية شعبها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 24 ألفا و448 شهيدا و61 ألفا و504 مصابين، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.