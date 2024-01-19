أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة يغلقون طرقا في تل أبيب للمطالبة بصفقة للإفراج عنهم (فيديو)

أغلق أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة أحد الطرق الرئيسية في مدينة تل أبيب، للضغط على الحكومة للتوصل إلى صفقة مع المقاومة الفلسطينية للإفراج عن أقاربهم.

وقالت قناة “12” الإسرائيلية الخاصة، مساء الخميس، إن “العشرات من أهالي الأسرى أغلقوا شارع أيالون الشمالي، للضغط على الحكومة من أجل الموافقة على صفقة مع حركة حماس، يتم من خلالها الإفراج عن أبنائهم”.

وأشعل المتظاهرون نارا على شكل رقم “136”، والذي يرمز إلى عدد الأسرى المحتجزين في غزة، وفق الإحصائيات الإسرائيلية الرسمية.

وهددت العائلات بتوسيع دائرة الاحتجاج للضغط على الحكومة من أجل الإفراج عن الأسرى في غزة، خلال الأيام المقبلة.