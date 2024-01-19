الجد “مفتاح” يروي بالذكاء الاصطناعي حكايات شهداء من غزة (فيديو)

روى الجد مفتاح الختيار، قصصًا بالذكاء الاصطناعي لشهداء في غزة جراء الحرب الإسرائيلية الحالية المتواصلة منذ 105 أيام على القطاع.

وقال الجد في بداية حديثه إنه مرهق من هذه الحكايات، مضيفًا “نعم نحن في فلسطين بشر نألم كما يألم البشر، لسنا خارقين ولكننا صامدون بكل طاقتنا كبشر”.

وأردف “ما أرويه هو حكايات البشر، وما يجب أن ترووه أنتم عنا هو حكاياتنا كبشر، ربما يتحدث عنا بعضهم وكأننا اعتدنا المآسي فلا تؤلمنا، وكأن الحرب صارت رفيق يومنا فاعتدنا رفقتها، وكأننا لا نقاسي عذاب الفقد ومرارة الأسر ووجعهما، تذكروا أنني أحكي الحكاية حتى لا تصبح المأساة عادية”.

ومضى الجد يحكي حكاية 3 شهداء من غزة، وقال إنه يرويها نيابة عن أصحابها لأنهم ليسوا موجودين بيننا ليرووا حكاياتهم بأنفسهم.

"لسنا خارقين ولكننا صامدون".. الجد "مفتاح" يروي حكايات عن شهـ ـداء من #فلسطين#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/tpmy07FW91 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 19, 2024

استشهد كما استشهد والده قبل 10 أعوام

وعن الشهيد الأول قال الجد “هاني المصدّر، واحد من أبرز نجوم كرة القدم في فلسطين، كان قائدًا ثم مدربًا لمنتخب فلسطين الأولمبي، وترك بصمات واضحة في كرة القدم الفلسطينية، كلاعب ومدرب وكإنسان”.

وتابع “منذ بداية العدوان على غزة، عمل هاني على إيصال المساعدات للمحتاجين، فكان يتنقل بين محافظات القطاع معرضًا حياته للخطر من أجل مساعدة الناس وتأمين حاجتهم من الدواء والغذاء”.

واستشهد هاني في 6 يناير/كانون الثاني الجاري إثر قصف الاحتلال منطقة المصدر بدير البلح في غزة، والتحق بوالده الشهيد الذي قتله الاحتلال في المكان ذاته والطريقة ذاتها عام 2014.

وعن الشهيدين الآخرين، قال الجد “الشهيدين حمدي وحمزة الزيتي، حمدي كان عمره 44 عامًا وكان يملك محل لحياكة الملابس بقدر ما كان ماهرًا كان يصفه الأهالي بأن سمعته مثل المسك، وابنه حمزة كان يعمل مع والده وبلغ من العمر 19 قبل استشهاده مع أبيه وعدد من أفراد عائلتهم على يد الاحتلال الإسرائيلي جراء تدمير بيتهم أثناء نومهم في 14 من نوفمبر/تشرين الأول الماضي”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 24 ألفًا و762 شهيدًا و62 ألفًا و108 مصابين.