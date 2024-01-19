الجيش المصري يعلن عن عملية جديدة أسفرت عن مقتل 3 على الحدود مع إسرائيل

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، مساء الخميس، “إحباط محاولة تهريب للمواد المخدرة” على “الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي” مما أسفر عن مقتل 3 مهربين.

وقال المتحدث في بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “استكمالاً لجهود العناصر الأمنية المسئولة عن تأمين خط الحدود الدولية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، تم إحباط محاولة تهريب للمواد المخدرة تقدر بحوالي (300) كيلوغرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع”.

وأضاف البيان أن الحادث “أسفر عن مقتل عدد (3) فرد مهرب”.

وأعلن المتحدث العسكري المصري، الثلاثاء الماضي، إحباط محاولة لتهريب المخدرات بعد تبادل لإطلاق النار قرب معبر العوجة على الحدود المصرية.

وذكر في بيان، أن شخصا قتل في الواقعة، التي جرت في شبه جزيرة سيناء في وقت متأخر الاثنين، كما ألقي القبض على 6 من المهربين جنوب معبر العوجة الحدودي، المعروف في إسرائيل باسم معبر “نيتسانا” حيث يجري تفتيش شحنات المساعدات المقدمة لقطاع غزة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، إصابة مجندة بجروح طفيفة في اشتباك مسلح بالقرب من المعبر.

وأضاف الجيش أن “حوالي 20 مشتبها فيه، بينهم العديد من المسلحين، وصلوا من الأراضي المصرية إلى منطقة الحدود مع إسرائيل”.

وقال إن “الجنود الذين كانوا يعملون في المنطقة أطلقوا النار باتجاه المسلحين، وتم تحديد إصابات”.