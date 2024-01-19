ألوية الناصر صلاح الدين تنشر فيديو لتفاصيل مقتل ضابط إسرائيلي أسير لديها (شاهد)

نشرت “ألوية الناصر صلاح الدين” الذراع العسكري للجان المقاومة الشعبية، مقطع فيديو، يُظهر محاولة إسعاف الضابط الإسرائيلي الأسير أوهاد يعلوني صاحب الرقم العسكري (5110925) في قصف سابق على غزة.

وأوضحت “الألوية” أن جيش الاحتلال كان قد استهدف الضابط رفقة المجموعة الآسرة له وأصيب إصابة متوسطة وتم معالجته”.

وقالت “الألوية” عبر حسابها على “تلغرام”، اليوم الجمعة، إنه وعلى الرغم من الجهود الحثيثة لإنقاذ حياة الضابط الأسير فقد قُتل في قصف آخر لجيش الاحتلال على قطاع غزة.

وكان الضابط يعلوني قد وجه في تسجيل سابق نداء لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل وقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

ولم يصدر أي تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي على مقتل الضابط.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تقدر “وجود نحو 137 إسرائيليا ما زالوا محتجزين في قطاع غزة”.