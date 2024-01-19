تكدس كبير وجلسة قصيرة.. مرضى الكلى في رفح يعانون في ظل الحرب (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر معاناة مرضى الغسيل الكلوي الذين ينتظرون دورهم داخل مستشفى أبو يوسف النجار في رفح جنوبي قطاع غزة.

واشتكى المرضى من ساعات الانتظار الطويلة التي تصل إلى قرابة 12 ساعة يوميًا حتى موعد الجلسة، كما اشتكوا من تقليص مدة الجلسة الذي أصبح ساعتين بدلًا من 4 ساعات ولمرتين فقط في الأسبوع، معتبرين أن هذه المدة لا تكفي لإزالة السموم من أجسادهم.

وظهر المستشفى مكدسة بأعداد كبيرة من مرضى الكلى في انتظار دورهم، بينهم أطفال ونساء وكبار سن.

وكشف أحد أطباء المستشفى، عن معاناة الجميع في ظل هذه الحرب، سواء مرضى أو أطباء، وقال إن الأطباء يعملون على مدار 24 ساعة لعلاج مرضى غسيل الكلى.

وأوضح الطبيب أن مستشفى أبو يوسف النجار كان يستقبل في السابق نحو 110 حالات في اليوم، بينما حاليًا يصل للمستشفى أكثر من 500 حالة يوميًا.

وأشار إلى أن عدد ساعات الانتظار الطويلة للمرضى وقلة ساعات الجلسة يعود إلى أنه لا يوجد سوى 18 جهازا فقط، كما أن عمل هذه الأجهزة على مدار 24 ساعة دون توقف يتسبب في تعطلها، وهو ما حدث بالفعل مع 4 أجهزة، أي أن المستشفى حاليًا يعمل به 14 جهازًا فقط لخدمة مئات المرضى، لافتًا إلى أنه لا يوجد مهندسين لتصليح هذه الأجهزة بسبب الحرب.

وقال مسن فلسطيني دام انتظاره أكثر من 12 ساعة، أنه أصبح يعاني من وجع في الصدر والتهابات بسبب عدم وجود جرعات كافية.

“أجسادنا مليانه سموم”

وأكدت مريضة أخرى أنها بسبب قلة جرعات غسيل الكلى أصبحت تعاني، قائلة “الساعتين مش كفاية، أجسادنا مليانه سموم، ولا أستطيع النوم من المرض”.

كما أجمع عدد من المرضى أنهم كانوا في مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة، وجرى نقلهم قسرًا للجنوب، وطالبوا بضرورة أن يعودوا للمستشفى بعدما عاد قسم غسيل الكلى فيه للعمل، أو أن يتم إخراجهم لمصر لمواصلة علاجهم بالجرعات الكافية.

ويُستخدم غسيل الكلى لعلاج مرضى الفشل الكلوي الحاد عبر استخدام جهاز غسل الكلى لتنقية الدم، وتستغرق الجلسة عادة ما بين 3 إلى 5 ساعات، حسب الحالة، ولمدة 3 أيام في الأسبوع، لكن في ظل الحرب على غزة، يعاني المرضى من نقص الامدادات والوقود الكافي لتشغيل الأجهزة الطبية.