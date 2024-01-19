ردًّا على وزير الخارجية.. برلمانيون فرنسيون ينشرون صورًا لضحايا غزة

نشر نواب من المعارضة الفرنسية على حساباتهم في منصة “إكس” صورًا لضحايا القصف الإسرائيلي على غزة، ملفوفين بالأكفان.

ويأتي هذا الفعل من نواب حزب “فرنسا الأبية” ردًّا على تصريحات وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه بأنه “لا يمكن اتهام الدولة اليهودية بارتكاب إبادة جماعية” وأن هذا الاتهام “يتجاوز عتبة أخلاقية”.

ونشر النائب توماس بورتس، مساء أمس الخميس، صورا لضحايا أغلبهم من النساء والأطفال ملفوفين بالأكفان، وكتب معلقًا عليها: “صباح معتاد في غزة”.

Un matin classique à #Gaza.

Les corps s’accumulent, dont une majorité de femmes et d’enfants.

Voilà ce que cautionne la France par son silence assourdissant et son refus de condamner les criminels de guerre israéliens.

Oui @steph_sejourne c’est un génocide.

UN GÉNOCIDE ! pic.twitter.com/Gn7N2QA8P4 — Thomas Portes (@Portes_Thomas) January 18, 2024

وذكر أن “فرنسا تدعم مقتل المدنيين من خلال صمتها ورفضها إدانة مجرمي الحرب الإسرائيليين”.

وردّ بورتس على كلمات وزير الخارجية، بأنه لا يمكن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية قائلا “نعم، هذه إبادة جماعية”.

Les mots manquent. L'armée israélienne exhume des tombes à Khan Younès. Qui peut encore défendre ces fanatiques racistes qui se livrent aux pires horreurs contre des populations civiles affamées, bombardées et massacrées. Il faut stopper ces criminels de guerre. pic.twitter.com/HVxU7mtV6x — Thomas Portes (@Portes_Thomas) January 17, 2024

أما النائبة دانييل أوبونو فردت على وزير الخارجية، بأنّ إسرائيل هي التي تجاوزت العتبة الأخلاقية والقانونية، وقالت “قتل 24 ألف شخص، أكثر من 5 آلاف منهم من الأطفال، هذا خارج نطاق القانون والأخلاق”.

❌Non. C'est commettre un #génocide qui est un franchissement de seuil juridique et moral. Israël n'est au-dessus ni du droit, ni de la morale. Massacrer 24 000 personnes, dont + de 5 000 enfants, c'est moral ? À moins que pour vous, les vies palestiniennes ne comptent pas. #Gaza https://t.co/Bq50u3Gx5g — Députée Obono (@Deputee_Obono) January 18, 2024

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة خلّفت حتى الخميس أكثر من 24 ألف شهيد وما يزيد على 61 ألف مصاب، وتسببت في تدمير آلاف المنازل ونزوح ما يقرب من 1.9 مليون فرد، بحسب بيانات الأمم المتحدة.