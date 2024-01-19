سياسة|فرنسا

ردًّا على وزير الخارجية.. برلمانيون فرنسيون ينشرون صورًا لضحايا غزة

أب فلسطيني يحتضن طفله الذي استشهد جراء القصف الإسرائيلي علي قطاع غزة
أب فلسطيني يحتضن طفلا له استشهد جراء قصف إسرائيلي لقطاع غزة (الأناضول)
19/1/2024

نشر نواب من المعارضة الفرنسية على حساباتهم في منصة “إكس” صورًا لضحايا القصف الإسرائيلي على غزة، ملفوفين بالأكفان.

ويأتي هذا الفعل من نواب حزب “فرنسا الأبية” ردًّا على تصريحات وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه بأنه “لا يمكن اتهام الدولة اليهودية بارتكاب إبادة جماعية” وأن هذا الاتهام “يتجاوز عتبة أخلاقية”.

ونشر النائب توماس بورتس، مساء أمس الخميس، صورا لضحايا أغلبهم من النساء والأطفال ملفوفين بالأكفان، وكتب معلقًا عليها: “صباح معتاد في غزة”.

وذكر أن “فرنسا تدعم مقتل المدنيين من خلال صمتها ورفضها إدانة مجرمي الحرب الإسرائيليين”.

وردّ بورتس على كلمات وزير الخارجية، بأنه لا يمكن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية قائلا “نعم، هذه إبادة جماعية”.

أما النائبة دانييل أوبونو فردت على وزير الخارجية، بأنّ إسرائيل هي التي تجاوزت العتبة الأخلاقية والقانونية، وقالت “قتل 24 ألف شخص، أكثر من 5 آلاف منهم من الأطفال، هذا خارج نطاق القانون والأخلاق”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة خلّفت حتى الخميس أكثر من 24 ألف شهيد وما يزيد على 61 ألف مصاب، وتسببت في تدمير آلاف المنازل ونزوح ما يقرب من 1.9 مليون فرد، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

المصدر : الأناضول