شاهد: جيش الاحتلال يجرف مقابر بلدة الزوايدة وسط غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته في قطاع غزة، التي لم يكد يسلم منها شيء هناك حتى المقابر.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، آثار الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال في مقابر بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد آثار تجريف قوات الاحتلال للمقبرة، دون مراعاة لحرمة الأموات وكرامتهم.

وألحق جيش الاحتلال أضرارًا كبيرة قبل يومين بمقبرة النمساوي في خان يونس، وظهرت جثامين الموتى ورفاتهم على سطح الأرض بسبب التجريف.

"على أنقاضنا بيشربوا كولا" حانوتي من خان يونس يروي تفاصيل صادمة عن انتهاك الاحتـ.ـلال لحرمة المقابر#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/3QZQYbdeLf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 18, 2024

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهم مكتب الإعلام الحكومي في غزة، القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع، بنبش 1100 قبر في مقبرة التفاح شرق غزة، وسرقة 150 جثة.

وتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى تجريف المقابر في غزة، وخاصة مقابر الشهداء الفلسطينيين، منذ بدء العملية البرية في القطاع، وتنبش القبور لاستخراج الجثامين، ثم تسرق بعضها.

واعترف الاحتلال أمس الخميس بنبشه للقبور في غزة ونقل بعض الجثامين منها، ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن الجيش أن ما يقوم به في المقابر جزء من البحث عن رفات الأسرى الذين احتجزهم حماس خلال عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة خلّفت حتى الخميس أكثر من 24 ألف شهيد وما يزيد على 61 ألف مصاب، وتسببت في تدمير آلاف المنازل ونزوح ما يقرب من 1.9 مليون فرد، بحسب بيانات الأمم المتحدة.