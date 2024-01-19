شاهد: سرايا القدس تقصف قوات إسرائيلية في مخيم البريج شمالي غزة

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة توثق استهدافها لتجمع للقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

وقالت السرايا في تعليقها على الفيديو الذي نشرته، اليوم الجمعة، “مشاهد من استهداف سرايا القدس للتحشدات العسكرية في محاور التقدم شرق البريج بصواريخ (107 وبدر 1) ضمن معركة طوفان الأقصى”.

وأظهر المقطع استعداد مقاتلي السرايا وتجهيزهم للقذائف التي سيطلقونها على القوات الإسرائيلية المتوغلة في غزة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت سرايا القدس إنها تخوض “اشتباكات ضارية” مع القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم وسط وشرق وجنوب مدينة خانيونس.

عاجل | #سرايا_القدس تنشر مشاهد لاستهداف حشود لقوات الاحتلال في محاور التقدم شرق البريج وسط قطاع #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/w5mu0Ji42B — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 19, 2024

كما أعلنت السرايا استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة “تاندوم” شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حربا مدمّرة على غزة خلّفت حتى الجمعة “24 ألفا و762 شهيدا و62 ألفا و108 مصابين وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.