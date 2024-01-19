عقوبات أوروبية على ستة أفراد “مرتبطين” بحركتي حماس والجهاد.. تعرف إليهم

أعلن المجلس الأوروبي، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على ستة أفراد على خلفية اتهامهم بـ “تمويل” حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وقال في بيان إن القرار جاء بموجب منظومة عقوبات جديدة فرضها المجلس تشمل إجراءات مثل المنع من السفر إلى دول التكتل وتجميد الأصول المالية لمن تشملهم العقوبات.

وذكر البيان أن القائمة الأولى للأفراد الخاضعين للعقوبات تشمل أشخاصا يقيمون في لبنان والسودان والجزائر.

وأوضح أن الأشخاص الستة هم:

عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير، الذي قال البيان إنه مسؤول عن التمويل مقيم في السودان.

نبيل شومان، مالك شركة “شومان للصرافة” ونجله خالد شومان.

رضا الخميس، المسؤول البارز في شبكة تمويل حركة حماس، بحسب البيان.

موسى دودين، الذي قال إنه قيادي بارز في حماس.

أيمن أحمد الدويك، الذي وصفه بالبيان بأنه مسؤول عن التمويل يقيم في الجزائر.

وأضاف البيان “سيستمر تطبيق هذه المنظومة الجديدة من العقوبات حتى 19 يناير 2025. وسيجري وضعها تحت مراجعة مستمرة وتجديدها أو تعديلها عند اللزوم”.

وأدرجت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي، يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة، على قائمة عقوباتها ردا على عملية “طوفان الأقصى”.

وبموجب العقوبات، سيخضع السنوار لتجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ويحظر على الشركات والمؤسسات العاملة في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية له.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي محادثات منفصلة في بروكسل، الاثنين المقبل، مع وزيري خارجية إسرائيل والسلطة الفلسطينية.