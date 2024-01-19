لقطات من الجو لعشرات الآلاف من المتظاهرين في صنعاء دعما لفلسطين (فيديو)

شهدت مدن يمنية عدة مظاهرات حاشدة دعمًا لفلسطين، وللتنديد بما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأظهرت صور من الجو تظاهر عشرات الآلاف في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، الجمعة، رفضًا للحرب على قطاع غزة وللغارات التي شنتها الولايات المتحدة على أهداف تابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثيين في البلاد.

وحمل المتظاهرون علمًا ضخمًا لفلسطين في وسط الحشود.

وتأتي المظاهرات استجابة لدعوات عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة “أنصار الله”.

كما شهدت محافظات ومدن الحديدة وتعز والبيضاء وصعدة وحجة مظاهرات مشابهة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدًا بالضربات الأمريكية والبريطانية.

في رد على تصنيف أمريكا للشعب اليمني بالإرهاب.. حشود جماهيرية مليونية في العاصمة صنعاء تهتف بأن أمريكا هي أم الإجرام والإرهاب في مليونية: ( ثابتون مع فلسطين..وأمريكا أم الإرهاب)#أمريكا_أم_الإرهاب pic.twitter.com/5zxoIWiGNA — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) January 19, 2024

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا شن غارات عدة على مدى الأيام الماضية ضد أهداف تابعة لجماعة “أنصار الله”، ردًا على استهداف الجماعة للسفن الإسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك حتى تتوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما أعلنت الجماعة.