سياسة|اليمن

لقطات من الجو لعشرات الآلاف من المتظاهرين في صنعاء دعما لفلسطين (فيديو)

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19/1/2024

شهدت عدة مدن يمنية مظاهرات حاشدة دعما لفلسطين وللتنديد بما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأظهرت صور من الجو تظاهر عشرات الآلاف في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، الجمعة، رفضا للحرب على قطاع غزة وللغارات التي شنتها الولايات المتحدة على أهداف تابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثيين في البلاد.

وحمل المتظاهرون علما ضخما لفلسطين في وسط الحشود.

وتأتي المظاهرات استجابة لدعوات عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة “أنصار الله”.

كما شهدت محافظات ومدن الحديدة وتعز والبيضاء وصعدة وحجة مظاهرات مشابهة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالضربات الأمريكية والبريطانية.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا شن عدة غارات على مدى الأيام الماضية ضد أهداف تابعة لجماعة “أنصار الله”، ردا على استهداف الجماعة للسفن الإسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وذلك حتى تتوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب ما أعلنت الجماعة.

المصدر : الجزيرة مباشر