“مصيركم قطع متناثرة”.. شهادات صادمة لتهديدات من جنود الاحتلال للأطقم الطبية في طولكرم (فيديو)

نقل الصحفي الفلسطيني سامي الساعي شهادات صادمة من طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، إثر اقتحامها من قبل قوات الاحتلال لمدة 45 ساعة متواصلة منذ يوم الأربعاء الماضي.

وهددت قوات الاحتلال الأطقم الطبية من أي محاولة لإسعاف الجرحى، كما قامت باعتقال اثنين من الأطقم الطبية التابعة للهلال الأحمر، وذلك بعد أن أمرتهم بخلع الزي الرسمي الذي كانوا يعملون به وتركه على الأرض، ثم قام بتكبيلهم واعتقالهم بشكل رسمي، وفقًا للساعي.

وأكدت شهادات وثقها الساعي، ونقلها عبر شاشة الجزيرة مباشر، أن الاحتلال استهدف الأطقم الطبية ومنعها من إخلاء أي جريح برصاص الاحتلال. وقال الساعي إن أحد الضباط الإسرائيليين قال للأطقم الطبية “إذا لم تتبعوا التعليمات التي سنقولها لكم سيكون مصير كل واحد منكم قطعا متناثرة داخل المخيم”.

وقال معتقلون قام الاحتلال باحتجازهم داخل المخيم، إن الجنود دهسوا على وجوههم وسبوهم وتعمدوا إهانتهم، ونقلوا عن أحد الجنود قوله “هذا هو مصيركم طالما تدعمون وتساندون المقاومة الفلسطينية”.

وأشار الصحفي الفلسطيني إلى أن أعداد المعتقلين من مخيم طولكرم كبيرة جدًا، لافتًا إلى أن بعضهم اعتقل وهو جريح برصاص الاحتلال، كما أُعتقل آخرين من داخل سيارات الإسعاف.

واستشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون في العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة طولكرم ومخيميها الجارية منذ يوم الأربعاء، حيث وصل عدد الشهداء في مدينة طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس إلى 7 بينهم شهيد في نور شمس.

وكانت قوات الاحتلال قد فجرت عددا من منازل ومنشآت المواطنين بعد تفخيخها، وإجبار سكانها وسكان المنازل المجاورة على إخلائها تحت تهديد السلاح، مما تسبب في إحداث دمار كبير فيها وفي الأبنية المحيطة بها، وانتشار الدخان بشكل كثيف في سماء المنطقة.

ومنذ اندلاع حربه المدمرة على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية والقدس الشرقية، فقتل العشرات واعتقل آلاف الفلسطينيين، تزامنا مع حربه المستمرة على غزة.