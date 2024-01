“يونيسف” تعلن عدد الأطفال الذين ولدوا في غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن 20 ألف طفل ولدوا في قطاع غزة، منذ أن شنت إسرائيل حربًا مدمرة عليه في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت تيس إنغرام خبيرة التواصل في (اليونيسف) خلال مؤتمر صحفي عقدته بمدينة جنيف في سويسرا: “خلال 105 أيام التي تصاعد فيها هذا التوتر في قطاع غزة، وُلد ما يقرب من 20 ألف طفل في بيئة الحرب”.

وأضافت: “هذا يعني ولادة طفل واحد تقريبًا كل 10 دقائق في خضم هذه الحرب الرهيبة”.

وأكدت إنغرام أن وضع النساء الحوامل والأطفال الحديثي الولادة في قطاع غزة “لا يُصدق”، مؤكدة أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومكثفة من أجلهم.

وتابعت: “تعيش الأمهات الحوامل والمرضعات وأطفالهن في ظروف غير إنسانية وملاجئ مؤقتة، ويعاني هؤلاء الأشخاص من سوء التغذية ولا يحصلون على المياه النظيفة، وهذا يعرض نحو 135 ألف طفل دون سن الثانية لخطر الإصابة بسوء التغذية”.

This baby has a congenital heart condition and can't get treatment. Children in Gaza, including those held hostage, urgently need access to life-saving supplies and services, and aid workers need to safely access children in need. pic.twitter.com/cXIHlErBvp

— Ted Chaiban (@TedChaiban) January 18, 2024