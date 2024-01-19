“يونيسف” تعلن عدد الأطفال الذين ولدوا في غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن 20 ألف طفل ولدوا في قطاع غزة، منذ أن شنت إسرائيل حربا مدمرة عليه في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.

وقالت تيس إنغرام خبيرة التواصل باليونيسف خلال مؤتمر صحفي عقدته بمدينة جنيف في سويسرا: “خلال 105 أيام التي تصاعد فيها هذا التوتر في قطاع غزة، وُلد ما يقرب من 20 ألف طفل في بيئة الحرب”.

وأضافت: “هذا يعني ولادة طفل واحد تقريبًا كل 10 دقائق في خضم هذه الحرب الرهيبة”.

وأكدت إنغرام على أن وضع النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة “لا يُصدق”، مؤكدة أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومكثفة من أجلهم.

وتابعت: “تعيش الأمهات الحوامل والمرضعات وأطفالهن في ظروف غير إنسانية وملاجئ مؤقتة، ويعاني هؤلاء الأشخاص من سوء التغذية ولا يحصلون على المياه النظيفة، وهذا يعرض نحو 135 ألف طفل دون سن الثانية لخطر الإصابة بسوء التغذية”.

This baby has a congenital heart condition and can't get treatment. Children in Gaza, including those held hostage, urgently need access to life-saving supplies and services, and aid workers need to safely access children in need. pic.twitter.com/cXIHlErBvp — Ted Chaiban (@TedChaiban) January 18, 2024

في السياق، روت الطبيبة الفلسطينية فاديا ملحيس قصة “الجنين الشهيد” الذي فارق الحياة بين يديها قبل أن يرى النور.

ونقلت وكالة الأناضول عن فاديا قولها: “الحادثة وقعت قبل يومين، عندما أرادت سيدة حامل المجيء إلى المستشفى مع زوجها وأخيه، بعد أن جاءها المخاض منتصف الليل”.

وأضافت: “عندما خرجوا من المنزل، استهدفوا بصاروخ، الزوج وأخوه وصلا المستشفى شهيدين، أما السيدة فاستشهدت بعد 8 دقائق من وصولها المستشفى”.

وتابعت الطبيبة: “على الفور أجريت عملية قيصرية لإنقاذ الجنين، لم يكن يتنفس وقلبه متوقف عن النبض، بعد التدخلات الطبية بدأ قلبه ينبض”.

واستدركت بالقول: “لكن الجنين كان جريحا بشظايا الصاروخ، كان لديه نزيف داخلي، ففقدنا الجنين أيضا”.

وذكرت الطبيبة فاديا أن هناك 50 ألف سيدة حامل في غزة وأن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد حياتهن، علاوة على عدم حصولهن على الرعاية والغذاء الكافي.

ومنذ 7 أكتوبر2023 يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة “24 ألفا و762 شهيدا و62 ألفا و108 مصابين وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع.