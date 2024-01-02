“أرضي هم احتلوها داري هم هدموها”.. طفلتان في غزة تنشدان عن الوطن والحرب (فيديو)

أمام خيمة في مخيمات النزوح في غزة تقف الطفلتان رغد وهالة تنشدان كلمات أغنية “ستبقى القدس”

تداولت منصات التواصل مقطع فيديو لطفلتين فلسطينيتين من قطاع غزة تنشدان عن الوطن والحرب.

وأمام خيمة في مخيمات النزوح في غزة تقف الطفلتان رغد وهالة تنشدان كلمات أغنية “ستبقى القدس”.

وتقول كلمات الأغنية “أرضي هم احتلوها.. داري هم هدموها.. عائلتي يوما حبسوها.. وطفولة عمري قتلوها”.

وتتابع “وأتوا ليقولوا عن وطني إنه وطنهم.. وبلادي تاريخي سكني أصبحت بلدهم.. والقدس هل يعقل يا ناس.. هل هي عاصمة الأنجاس.. بل هي عاصمة فلسطين.. وستبقى”.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت نحو 22 ألف شهيد، ونحو 58 ألف جريح، 70% منهم من النساء والأطفال، ودمارا هائلا في البنى التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.