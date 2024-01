“أين الرضيعة؟”.. السلطة الفلسطينية تطالب الاحتلال بتسليم طفلة من غزة اختطفها ضابط إسرائيلي

أكدت الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن اختطاف الجيش الإسرائيلي لطفلة رضيعة من قطاع غزة، يدل على ارتكاب أبشع الجرائم بفي حق المدنيين دون رقابة أو محاسبة.

وقالت في بيان لها، إن “هذا الأمر يعمّق لدينا القناعة بأن جيش الاحتلال يرتكب أفظع جرائم الإبادة والتنكيل والقتل المباشر والاختطاف بحق المدنيين العزل في قطاع غزة دون حسيب، كُشف جزء منها وبَقِيَت أجزاء أخرى كثيرة لم تعرف حتى اللحظة”.

Ministry of Foreign Affairs and Expatriates//The #kidnapping of the infant girl from the Gaza Strip is evidence that the occupation army is committing the most heinous #crimes against civilians without oversight or accountability

The Ministry calls on the occupation authorities… pic.twitter.com/ZwJXoEty6Z

— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) January 2, 2024