الأونروا: 5% من سكان قطاع غزة قُتلوا أو جُرحوا أو فُقدوا خلال الحرب (فيديو)

قال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” للجزيرة مباشر إن 5% من سكان قطاع غزة قُتلوا أو جُرحوا أو فُقدوا خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.

وأضاف أبو حسنة في مداخلة عبر الهاتف أن هذا الرقم خطير وغير مسبوق في تاريخ الصراع منذ نكبة 1948.

وأوضح المتحدث باسم الأونروا في غزة أن هناك مليونا و400 ألف نازح في مدارس الوكالة، إضافة إلى نحو 400 ألف آخرين في مخيمات أقيمت بشكل عشوائي بجوار تلك المدارس.

وحذر المسؤول الأممي من تصاعد حدة المجاعة في قطاع غزة، قائلا إن مئات الآلاف من النازحين يحصلون على وجبة واحدة فقط كل يومين أو ثلاثة.

كما أشار إلى انتشار أمراض مثل الأمراض المعوية والجلدية والالتهابات الصدرية، محذرا من انتشار الكوليرا نتيجة عدم توافر المياه النظيفة وتدهور الأوضاع الصحية بشكل عام.

وقال المتحدث باسم الأونروا إن هناك حاجة ماسّة إلى إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للإبقاء على الحياة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن معدل ما يدخل من شاحنات للقطاع يوميا يبلغ نحو 80 شاحنة، أي ما يُمثل نحو 8% من احتياجات القطاع.