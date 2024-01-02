السودان.. تجدد القتال وواشنطن تدعو الجيش والدعم السريع إلى إنهاء الحرب (فيديو)

أشار بلينكن إلى تعرض العديد من النساء والفتيات للاغتصاب

دعت الولايات المتحدة، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى “إنهاء الحرب الوحشية وإعادة الحكم إلى المدنيين” في حين تواصلت المعارك المستمرة بين الجيش السوداني والدعم السريع.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان، أن “الولايات المتحدة ستعمل على إنهاء الصراع في السودان حتى يتمكن الشعب السوداني من البدء في تحقيق السلام والأمن والازدهار الذي يستحقه”.

حالات اغتصاب

وقال أنتوني بلينكن، إنه يجب على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إنهاء ما وصفها بالحرب الوحشية وإعادة الحكم إلى المدنيين “كما طالب الشعب السوداني منذ فترة طويلة”.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي “أن السودان يعاني الآن، من واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وأزمة النزوح في العالم بسبب قرارات الأطراف المتحاربة” وقال إن الاقتصاد والبنية التحتية في السودان في حالة خراب.

وأشار بلينكن إلى تعرض العديد من النساء والفتيات للاغتصاب أو يعشن في حالة من الرعب من العنف الجنسي وسط حالة من الفوضى والإفلات من العقاب.

استمرار المعارك

ومع بداية العام الجديد، تواصلت المعارك بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة صباح أمس الاثنين في عدد من المحاور بالعاصمة.

وأفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي قصف مدفعي من قبل الدعم السريع على مواقع للجيش السوداني بالقيادة العامة وسط الخرطوم.

وطالت المعارك عددًا من المحاور بالعاصمة الخرطوم، منها سلاح الإشارة بالخرطوم بحري شمالي العاصمة، وبيّن مقطع فيديو أعمدة دخان تتصاعد شرقي الخرطوم.

ورد الجيش مستخدمًا المدفعية والمسيّرات مستهدفًا مواقع للدعم السريع شرق وجنوب الخرطوم، كما أغارت مقاتلة تابعة للجيش على عدة مواقع بمناطق سيطرة الدعم جنوب شرق العاصمة الخرطوم.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه مدينة أم درمان هدوءً نسبيًا في العمليات العسكرية بين الطرفين صباح ونهار أمس الاثنين.