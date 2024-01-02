القسام تعلن الإجهاز على قوة إسرائيلية وسط غزة ودكّ تجمعات لآليات وجنود الاحتلال

أوضحت الكتائب أن مقاتليها تمكّنوا من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 5 جنود من نقطة صفر والإجهاز عليهم

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إنها قتلت 5 من جنود الاحتلال في محاور القتال بقطاع غزة، واستهدفت دبابة وتجمّعا لآليات إسرائيلية.

وأوضحت الكتائب في بيانات منفصلة، أن مقاتليها تمكّنوا من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 5 جنود من نقطة صفر بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وقالت “مجاهدونا تمكّنوا من الإجهاز عليهم، وعادوا إلى قواعدهم بسلام”.

وأضافت أنها استهدفت كذلك دبابة ميركافا وآلية إسرائيلية بقذيفة (الياسين 105) في المخيم ذاته. كما أكدت دكّ تجمعات لآليات وجنود الاحتلال في البريج، وجنوب شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

تدمير 71 آلية خلال 4 أيام

وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قد قال في بيان أمس الاثنين “تمكن مجاهدو القسام خلال الـ4 أيام الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كليًّا أو جزئيًّا”.

وأضاف البيان “أكد مجاهدونا قتل 16 جنديًّا صهيونيًّا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ 42 مهمة عسكرية أوقعت عددًا من الجنود قتلى وجرحى، وخلال تلك المهام تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم”.

وأشار البيان إلى أنه “تم تفخيخ منزلين ونفقين في جنود العدو وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لعمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع، وأسقط مجاهدونا طائرتي استطلاع واستولوا على طائرة درون أخرى”.

وأضاف “دكّ مجاهدونا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ القصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ المقادمة (M90)”

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت نحو 22 ألف شهيد، ونحو 58 ألف جريح، 70% منهم من النساء والأطفال، ودمارا هائلا في البنى التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.