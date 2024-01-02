بعد سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 5 من جنوده وحزب الله ينعى 4 من مقاتليه

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده بجروح طفيفة جراء سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان.

وقال الجيش في بيان نشره مساء الاثنين “أكملت قواتنا والطائرات المقاتلة والقوات الجوية خلال الساعات الأخيرة سلسلة من الهجمات في الأراضي اللبنانية”.

وأضاف “في إطار الهجمات، تم تدمير عدد من البنى التحتية الإرهابية إلى جانب المواقع العسكرية التي كان ينشط فيها حزب الله ومواقع إطلاق (صواريخ)، كما تم الهجوم على خلية تنشط في منطقة (بلدة) حولا” اللبنانية.

وقال الجيش إنه رصد “عددا من عمليات الإطلاق (الصواريخ) من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة (مستوطنة) أدميت” في الجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية.

وأوضح أنه “نتيجة لعمليات الإطلاق، أصيب خمسة جنود احتياط في الجيش بجروح طفيفة، وتم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وإبلاغ عائلاتهم”.

في المقابل، نعى “حزب الله” في 4 بيانات متتالية “موسى حسن شيت، وحسين أحمد يحيى، وجهاد موسى شيت، عبد الجليل علي حمزة “أسد الله” الذين ارتقوا شهداء على طريق القدس”.

وأشار الحزب في بياناته الى أن “الشهداء الثلاثة من بلدة كفركلا في جنوبي لبنان”، دون مزيد من التفاصيل.

وبذلك، يرتفع عدد شهداء “حزب الله” جراء المواجهات والقصف المتبادل مع جيش الاحتلال منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 138.

عاجل | المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حسين أحمد يحيى "جواد" من بلدة كفركلا في جنوب لبنان الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس pic.twitter.com/0BiHLkM784 — قناة المنار (@TVManar1) January 1, 2024

وكان “حزب الله” قد قال في بيان إن “مجاهدي المقاومة استهدفوا تموضعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة يعرا (قرب الحدود مع لبنان) بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة”.

وفي بيان آخر، أعلن استهدافه موقع حدب البستان عند الحدود اللبنانية “بالأسلحة المناسبة وتمت إصابته إصابة مباشرة”.

وتضامنا مع قطاع غزة، يتبادل “حزب الله” وفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر الماضي، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى في الجانب اللبناني، وقتلى وجرحى في الصفوف الإسرائيلية.