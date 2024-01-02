تركيا.. توقيف 33 شخصا للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل (فيديو)

لا تزال قوات الأمن تواصل البحث عن 13 شخصًا آخرين مشتبه بهم

أوقفت السلطات التركية 33 شخصًا -لم تحدد جنسياتهم- للاشتباه في تنفيذهم أنشطة تجسس دولية لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد).

وجاءت التوقيفات بعملية أمنية في 8 ولايات، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبهًا فيه.

وكشفت التحقيقات أن جهاز الموساد كان يهدف إلى القيام بأنشطة مثل المراقبة والتتبع والاعتداء والاختطاف ضد مواطنين أجانب مقيمين في تركيا لأسباب إنسانية، وذلك في إطار عمليات “تجسس دولية”.

ولا تزال قوات الأمن تواصل البحث عن 13 شخصًا آخرين مشتبه فيهم.

Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresine yönelik İstanbul merkezli 8️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “KÖSTEBEK” Operasyonunda 3️⃣3️⃣ şüpheli şahıs yakalandı❗️ Ülkemizin milli birlik ve beraberliğine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerine asla izin… pic.twitter.com/cQDc9kq9E2 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 2, 2024

تهديد إسرائيلي وتحذير تركي

وكان رونين بار مدير جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، قد ذكر في وقت سابق أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي مصممة على قتل قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قطر وتركيا ولبنان، ولو استغرق الأمر سنوات، وذلك بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الاستخبارات التركية أن أنقرة حذّرت تل أبيب من المساس بأي مسؤولين في حماس خارج فلسطين، خاصة المقيمين على الأراضي التركية.

وقالت مصادر في جهاز الاستخبارات التركية، إنه تم تحذير الجانب الإسرائيلي من عواقب وخيمة لأي عمل أو نشاط تقوم به أجهزته الاستخبارية داخل تركيا.

من جانبه أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لن تسمح لأحد بتنفيذ عمل غير قانوني على أراضيها، وقال “لا نسمح لأحد بالقدوم والقيام بأي شيء غير قانوني في بلدنا. منع الوقوع هو مهمتنا الكبرى”.