زلزال قوي يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي مع أوامر بإجلاء نحو 100 ألف مواطن (فيديو)

ضرب زلزال قوي وسط اليابان، الاثنين، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وتدمير مبان وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل واندفاع السكان في بعض المناطق الساحلية إلى الفرار إلى مناطق مرتفعة.

وأدى الزلزال الذي بلغت قوته المبدئية 7.6 درجات إلى موجات بارتفاع متر واحد تقريبا في مناطق على طول الساحل الغربي لليابان وكوريا الجنوبية المجاورة، وقالت السلطات إن موجات أكبر قد تتبعها.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات لمقاطعات إيشيكاوا ونيغاتا وتوياما الساحلية من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي).

وفي البداية، صدر تحذير كبير من تسونامي لإيشيكاوا ولكن تم خفضه لاحقا ليصبح في النهاية إشعارا، مما يعني أنه من الممكن حدوث أمواج يصل ارتفاعها إلى متر. والتحذير هو الأول منذ زلزال وتسونامي مارس/آذار 2011 في شمال شرق اليابان.

وكان هذا أقوى زلزال في المنطقة منذ أكثر من 4 عقود، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأصدرت روسيا وكوريا الشمالية أيضا تحذيرات من حدوث موجات تسونامي في بعض المناطق.

وقال المتحدث باسم الحكومة هاياشي يوشيماسا للصحفيين إن بعض المنازل دُمرت واندلعت حرائق، وأرسلت وحدات من الجيش للمساعدة في عمليات الانقاذ.

ونقلت قناة (إن.تي.في) عن الشرطة المحلية قولها إن رجلا مسنا أُعلنت وفاته بعد انهيار مبنى في بلدة شيكا في إيشيكاوا.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في تصريحات للصحفيين إنه أصدر تعليمات لفرق البحث والإنقاذ ببذل كل ما في وسعها لإنقاذ الأرواح، على الرغم من صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب تعطل الطرق.

وحذر المسؤول في هيئة الأرصاد اليابانية توشيهيرو شيموياما من وقوع المزيد من الهزات القوية خلال الأيام القادمة في المنطقة التي شهدت أنشطة زلزالية على مدى أكثر من 3 سنوات.

وقالت الحكومة إنها أمرت حتى مساء الاثنين بإجلاء أكثر من 97 ألف شخص في تسع مناطق على الساحل الغربي لجزيرة هونشو الرئيسية في اليابان.