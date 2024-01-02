“سيندم الصهاينة على ما فعلوا”.. بروفيسور بريطاني يعلّق على قرار فصله بسبب موقفة من حرب غزة (فيديو)

ديفيد ميلر هو عالم اجتماع بريطاني متخصص في الإسلاموفوبيا والحملات الدعائية، وقد تعرض مرارًا لملاحقات بسبب مواقفه المدافعة عن الفلسطينيين

قال الدكتور ديفيد ميلر، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة بريستول البريطانية سابقا، الذي فُصل مؤخرًا على خلفية مواقفه المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إن “الصهاينة سوف يندمون على ما فعلوه بحقه”، مشيرًا إلى أنه ليس نادمًا على دعمه للقضية الفلسطينية.

وأضاف ميلر لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “شُنّت عليّ حملات كبيرة أدت إلى فصلي من الجامعة، رغم أني لم أخرق أي قوانين. وأنا الآن أشعر بالارتياح لأن الناس بدؤوا يدركون كيف تفتك الحركة الصهيونية بآلاف الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال”.

وتابع “إسرائيل قد تبدو قوية بقتلها أكثر من 21 ألف شخص في غزة، لكنها ضعيفة باعتمادها بشكل كبير على الولايات المتحدة الضعيفة. وهنا تجب الإشارة أيضًا إلى الحكومة البريطانية التي تؤيد حملات الإبادة التي تقوم بها إسرائيل من قطع للكهرباء والمياه والأدوية عن المواطنين في غزة”.

والبروفيسور البريطاني ديفيد ميلر هو عالم اجتماع بريطاني متخصص في الإسلاموفوبيا والحملات الدعائية، وقد عانى مرارًا ملاحقات سياسية وقانونية وإعلامية بسبب مواقفه المدافعة عن الشعب الفلسطيني.