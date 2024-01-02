اغتيال صالح العاروري بضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، مساء الثلاثاء، بأن الاحتلال الإسرائيلي اغتال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” صالح العاروري في هجوم بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأضافت الوكالة أن مسيَّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في (منطقة) المشرفية، مما أدى إلى سقوط 6 شهداء وعدد من الإصابات.

وفي وقت سابق، سُمع دوي انفجار في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، واندلعت النيران بإحدى المركبات، وفق مصدر رسمي.

وأشارت الوكالة إلى أن النيران شوهدت وهي تندلع في إحدى السيارات.