“لا أستطيع التحمل”.. صراخ واستغاثات 16 من جنود الاحتلال حاصرتهم المقاومة شمالي غزة (فيديو)

يصرخ أحد جنود الاحتلال في الفيديو” ساقي ساقي، لا أستطيع التحمل، لا أستطيع التحمل” فيما يصرخ الباقون طلبًا للمساعدة

نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية تقريرًا أظهر صراخ جنود من جيش الاحتلال وهم محاصرون من قبل المقاومة الفلسطينية في منزل ببلدة بيت حانون بشمال شرق قطاع غزة.

فقد حاصرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- 16 جنديًّا من قوات الاحتلال في شقة ببيت حانون وتبادلت معهم إطلاق النار، وفي الفيديو يصرخ جنود الاحتلال ويطلبون المساعدة.

للمرة الأولى على الشاشات الإسرائيلية.. كاميرات الاحتلال توثق إصابات وصرخات واستغاثات جنود إسرائيليين خلال معارك #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/0G4KWX9sVv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 1, 2024

وتقول هيئة البث الإسرائيلية إنها حصلت على مقاطع مدتها 50 دقيقة لهذه المعارك، وإن الجندي الذي كان يصوّر هذه المشاهد أصيب بجروج خطيرة.

ويصرخ أحد جنود الاحتلال في الفيديو “ساقي ساقي، لا أستطيع التحمل، لا أستطيع التحمل”، ويصرخ الباقون طلبًا للمساعدة.

ويعد هذا أول مقطع تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية يظهر إصابات في صفوف قوات الاحتلال.