سياسة|قطاع غزة

“لا أستطيع التحمل”.. صراخ واستغاثات 16 من جنود الاحتلال حاصرتهم المقاومة شمالي غزة (فيديو)

يصرخ أحد جنود الاحتلال في الفيديو” ساقي ساقي، لا أستطيع التحمل، لا أستطيع التحمل” فيما يصرخ الباقون طلبًا للمساعدة

جيش الاحتلال ذكر أن عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر وصل إلى 506.
مدة الفيديو 02 minutes 44 seconds
2/1/2024-|آخر تحديث: 2/1/202411:02 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية تقريرًا أظهر صراخ جنود من جيش الاحتلال وهم محاصرون من قبل المقاومة الفلسطينية في منزل ببلدة بيت حانون بشمال شرق قطاع غزة.

فقد حاصرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- 16 جنديًّا من قوات الاحتلال في شقة ببيت حانون وتبادلت معهم إطلاق النار، وفي الفيديو يصرخ جنود الاحتلال ويطلبون المساعدة.

وتقول هيئة البث الإسرائيلية إنها حصلت على مقاطع مدتها 50 دقيقة لهذه المعارك، وإن الجندي الذي كان يصوّر هذه المشاهد أصيب بجروج خطيرة.

ويصرخ أحد جنود الاحتلال في الفيديو “ساقي ساقي، لا أستطيع التحمل، لا أستطيع التحمل”، ويصرخ الباقون طلبًا للمساعدة.

ويعد هذا أول مقطع تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية يظهر إصابات في صفوف قوات الاحتلال.

المصدر : الجزيرة مباشر + هيئة البث الإسرائيلي