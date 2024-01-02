طعن سياسي معارض في كوريا الجنوبية أثناء مؤتمر صحفي

قالت وكالة يونهاب للأنباء إن زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية لي جيه -ميونغ تعرض للطعن اليوم الثلاثاء أثناء زيارته إلى مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية.

وسقط “لي” وهو ينزف دما في أعقاب تعرضه لاعتداء في الجانب الأيسر من العنق من قبل رجل مجهول الهوية في حوالي 10:27 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لكوريا الجنوبية أثناء مؤتمر صحفي بعد أن تفقد موقع مطار غاديوكدو الجديد في مدينة بوسان.

وتم نقل “لي” إلى مستشفى جامعة بوسان الوطنية بعد مرور حوالي 20 دقيقة من الاعتداء بعد أن قدم قادة الحزب المرافقون في زيارة “لي” إليه إسعافات أولية بما في ذلك وقف النزيف.

وأضافت الوكالة أن ” لي جيه” ظل واعيا لكن النزيف استمر أثناء نقله للمستشفى، فيما تم القبض على الجاني في مكان الحادث.

وقال شهود عيان إن المشتبه به الذي تظاهر بأنه أحد أنصار “لي”، اقترب منه وطلب توقيعه ثم اعتدى عليه بسلاح مجهول يبلغ طوله ما بين 20 – 30 سم.