لا تشمل شهداء القطاع منذ 7 أكتوبر.. الاحتلال يحتجز جثامين 450 شهيدا من الضفة وغزة

قالت مؤسسة فلسطينية، الثلاثاء، إن إسرائيل تحتجز جثامين 450 فلسطينيا من الضفة الغربية وقطاع غزة في مقابر وثلاجات.

وأوضحت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء (غير رسمية) في بيان أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحتجز 450 جثمانا فلسطينيا في مقابر وثلاجات الاحتلال، منهم 256 شهيدا في مقابر الأرقام، و194 شهيدا منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015”.

وأشارت الحملة إلى أن “18 من الجثامين المحتجزة هي لأسرى قضوا داخل سجون الاحتلال و21 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما و5 نساء، و52 جثمانا من قطاع غزة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023” في إشارة إلى بدء معركة طوفان الأقصى.

وأشارت الحملة إلى أن “47 جثمانا هي لفلسطينيين استشهدوا في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية منذ 7 أكتوبر”.

وأوضحت الحملة أن عام 2023 هو “الأعلى في عدد الجثامين المحتجزة، إذ احتجزت إسرائيل 101 جثمان، ولا تزال تحتفظ بـ79 منها”.

وقالت الحملة إن هذه الأرقام لا تشمل الجثامين المحتجزة لشهداء غزة ومحيطه منذ 7 أكتوبر “لعدم توفر معلومات دقيقة”.

و”مقابر الأرقام” هي مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، ومثبَّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقم صاحب الجثمان وليس اسمه، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري احتجاز جثامين فلسطينيين قتلهم الجيش ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم “أوراق تفاوض مستقبلية”.