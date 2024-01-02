لحظة اغتيال صالح العاروري بقصف صاروخي في الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)
نشرت هيئة البث الإسرائيلية مقطع فيديو، مساء الثلاثاء، قالت إنه للحظة اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” صالح العاروري.
واغتالت إسرائيل صالح العاروري واثنين من قادة كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، في قصف صاروخي بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
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وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن “مسيَّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في (منطقة) المشرفية، مما أدى إلى سقوط 6 شهداء”.
لحظة انتشال الجــ.ـثامين.. ووكالة الأنباء اللبنانية تعلن ارتفاع عدد شهداء الانفــ.ـجار في مكتب حــ.ـمــ.ــ.ـاس بالضاحية الجنوبية في #بيروت إلى 6 بينهم صالح الــ.ـعـ.ـاروري #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/TRIBRton8T
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 2, 2024
وأكدت “حماس” اغتيال العاروري واثنين من قياديي كتائب القسام، هما سمير فندي وعزام الأقرع.
ولإسرائيل تاريخ طويل في اغتيال قياديين من الفصائل الفلسطينية خارج الأراضي المحتلة.
"الشهيد الذي سبقنا بيوم أفضل منا"..
كلمات #صالح_العاروري قبل استـ.ـشهاده#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/UuOwXjhrNC
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 2, 2024
ووجَّه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوزراء بعدم التصريح للإعلام بشأن عملية اغتيال بيروت، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.
بدوره، قال عضو الكنيست الإسرائيلي داني دانون، عبر تغريدة “أهنئ الجيش والشاباك والموساد وقوات الأمن على قتل العاروري في بيروت”.
وحتى الآن، لم تتبن إسرائيل رسميا عملية اغتيال بيروت، لكنها سبق أن توعدت باغتيال قادة “حماس” في دول بينها لبنان، ردا على “معركة طوفان الأقصى” التي انطلقت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
“المـ.ـقاومة تزفّ قائدها وشيخها”
مساجد بلدة عارورة تنعى القيادي في حركة حــ.ـمــ.ــ.ـاس صالح العاروري #الجزيرة_مباشر | #رام_الله pic.twitter.com/eUwbinA2Vn
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 2, 2024