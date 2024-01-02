مبنى مدمر وسيارات مشتعلة.. مشاهد من موقع اغتيال صالح العاروري في لبنان (فيديو)

وثقت مشاهد متداولة على منصات التواصل، اللحظات الأولى لموقع اغتيال القيادي بحماس صالح العاروري.

واغتالت إسرائيل، مساء الثلاثاء، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري وعدد من قياديي المقاومة في ضربة جوية بالضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

مشاهد جديدة من موقع اغتيال نائب "رئيس المكتب السياسي لحركة #حماس صالح العاروري" إلى جانب قياديين في "كتائـ.ـب القسـ.ـام" بضاحية #بيروت الجنوبية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/Z5zwB7cyKg — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 2, 2024

وظهر المبنى الذي كان العاروري موجودًا فيه مدمرًا، كما انتشر الركام في الشوارع وسط عدد من السيارات التي اشتعلت فيها النيران.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن غارة معادية استهدفت مكتب حماس حيث كان يُعقد اجتماع للفصائل الفلسطينية، أدت الى استشهاد العاروري و5 آخرين وإصابة 11 شخصًا توزعوا على مستشفيات المنطقة.

وأدان رئيس الوزراء اللبناني القصف الإسرائيلي في بيروت، وقال إنه “جريمة إسرائيلية جديدة تهدف إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات”، وبمثابة “رد واضح على المساعي التي نقوم بها لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان”.

وشغل العاروري (57 عامًا) منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحماس منذ عام 2017، وكان قد اعتُقل لأكثر من 18 عامًا على فترات في سجون الاحتلال، وتم إبعاده بقرار إسرائيلي خارج فلسطين عندما أُفرج عنه في المرة الأخيرة عام 2010.