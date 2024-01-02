مسؤولون في معبر رفح الفلسطيني يكشفون عن حجم ونوع المساعدات المقدمة لغزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، الثلاثاء، عمليات دخول المساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح بالجانب الفلسطيني، كما التقت مع عدد من المسؤولين عن تنسيق دخول المساعدات.

وأكد المسؤولون أن المساعدات الإنسانية والطبية التي تدخل قطاع غزة لا تفي بالاحتياجات، مشيرين إلى أن نحو 100 شاحنة فقط تدخل يوميًّا للقطاع.

وقال رئيس لجنة استلام المساعدات في الهلال الأحمر الفلسطيني، جهاد عابد “نتسلم من 80 إلى 100 شاحنة يوميًّا، ولا توجد فئة معينة نستهدفها، لأن قطاع غزة أصبح كله بحاجة إلى المساعدات”.

وأوضح عابد أن المساعدات لا تصل إلى شمال غزة منذ أكثر من شهر، وبالرغم من وجود مطالب من الجهات المختصة بذلك، فإنه حتى الآن لم يحدث تطور.

في حين قال إبراهيم الفرا، وهو من اللجنة الحكومية للإشراف على المساعدات، إن المساعدات التي تدخل غزة الكثير منها خيام للنازحين، إضافة إلى المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وطالب الفرا بضرورة إدخال كل أنواع المستلزمات والاحتياجات الطبية إلى القطاع لإعادة تشغيل المستشفيات التي استهدفها الاحتلال، وذلك مع الاحتياج الكبير لهذا القطاع بالتحديد، وفقًا للفرا.

وعن شكوى بعض الفلسطينيين في غزة من عدم وصول المساعدات إليهم، قال الفرا إنه لا توجد أي ممرات آمنة للمنطقة الوسطى وشمالي القطاع “أي أن 75% من مناطق قطاع غزة نجد صعوبة في الوصول إليها. الطرق منكوبة، والشاحنات تجد صعوبة في الوصول إلى هذه المناطق، إضافة للوضع الأمني”.

وفي بيان سابق لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قالت إن سكان قطاع غزة جميعهم البالغ تعدادهم 2.2 مليون نسمة، يعتمدون بشكل شبه حصري على المساعدات الإنسانية.

وشددت “الأونروا” على أن الوصول الإنساني للمساعدات يواجه تحديات عدة، أبرزها القصف المستمر والانقطاعات المتكررة في الاتصالات بما في ذلك الإنترنت والهواتف المحمولة.

ووفقًا للأمم المتحدة، فإن أكثر من 1.9 مليون شخص في قطاع غزة (نحو 85% من السكان) أصبحوا مشردين داخليًّا الآن، ويسعى العديد منهم إلى البحث عن مأوى في منشآت “الأونروا” المكتظة.