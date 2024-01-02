هآرتس: جامعة إسرائيلية توقف 8 طلاب عرب بزعم بث منشورات عبر المنصات تدعم حماس

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم اتخاذ أكثر من 100 إجراء تأديبي ضد طلاب غالبيتهم العظمى من العرب

فصلت جامعة حيفا 8 طلاب عرب من الداخل الفلسطيني، بزعم “نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تؤيد التحريض”، في إشارة إلى دعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أن القرار جاء قبل أيام قليلة من بدء العام الدراسي المتأخر يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى أن اللجنة قامت بهذا الإجراء بناء على طلب قدمه في وقت سابق من الأسبوع الماضي رئيس الجامعة البروفيسور غور ألروعي.

وقال ألروعي في طلبه إن “وجود الطلاب الثمانية في الجامعة يمكن أن يؤدي إلى ظهور مواقف متطرفة، الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات مناسبة لمنع تفاقم الأوضاع داخل الجامعة”.

The University of Haifa's disciplinary committee suspended eight Arab students who are facing disciplinary action over social media posts that the panel claims expressed support for Hamas in connection to the October 7 attackhttps://t.co/YYT4Pr7JUF — Haaretz.com (@haaretzcom) January 2, 2024

وقد أكد مركز (عدالة) المعني بحقوق العرب داخل الأراضي المحتلة، أن الجامعة فشلت في تحديد الضرر الذي قد يسببه وجود هؤلاء الطلاب، وقال إن قرار إيقافهم أثناء نظر قضيتهم يضعف قدرتهم على مواصلة دراستهم.

واتهم المركز الجامعة باللجوء إلى “ممارسات انتقائية بحق الطلاب العرب”، مضيفًا أن القرار ينتهك مبدأ المساواة بين جميع طلاب الجامعة من دون تمييز أو تفرقة.

وأشارت (هآرتس) إلى أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم اتخاذ أكثر من 100 إجراء تأديبي ضد طلاب غالبيتهم العظمى من العرب، في مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية، بزعم “دعمهم للأعمال الإرهابية التي تقوم بها حماس أو القيام بالتحريض ضد الجنود الإسرائيليين”.