هآرتس: جامعة إسرائيلية توقف 8 طلاب عرب بزعم بث منشورات عبر المنصات تدعم حماس

فصلت جامعة حيفا 8 طلاب عرب من الداخل الفلسطيني، بزعم “نشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تؤيد التحريض”، في إشارة إلى دعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أن القرار جاء قبل أيام قليلة من بدء العام الدراسي المتأخر يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى أن اللجنة قامت بهذا الإجراء بناء على طلب قدمه في وقت سابق من الأسبوع الماضي رئيس الجامعة البروفيسور غور ألروعي.

وقال ألروعي في طلبه إن “وجود الطلاب الثمانية في الجامعة يمكن أن يؤدي إلى ظهور مواقف متطرفة، الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات مناسبة لمنع تفاقم الأوضاع داخل الجامعة”.

The University of Haifa's disciplinary committee suspended eight Arab students who are facing disciplinary action over social media posts that the panel claims expressed support for Hamas in connection to the October 7 attackhttps://t.co/YYT4Pr7JUF

— Haaretz.com (@haaretzcom) January 2, 2024