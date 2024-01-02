4 شهداء برصاص الاحتلال شرق قلقيلية ومواجهات عنيفة في جنين (فيديو)

استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، 4 شبان فلسطينيين، برصاص الجيش الإسرائيلي، في بلدة عزون شرق قلقيلية، في حين اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية وسط اندلاع مواجهات.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن 4 شبان استشهدوا خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال، عقب اقتحام الاحتلال البلدة وإطلاقه الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

وأضافت مصادر محلية أن الشهداء هم وليد إسماعيل رضوان (18 عاما)، وقصي جمال عدوان (21 عاما)، وإياد أحمد شبيطة (22 عاما)، ومحمد عبد الفتاح رضوان (29 عاما)، وأن قوات الاحتلال احتجزت جثامينهم.

تغطية صحفية: "جنود من جيش الاحـ ـتلال يتجهون نحو المدخل الشمالي لبلدة عزون شرق قلقيلية". pic.twitter.com/40XEOMhbns — القسطل الإخباري (@AlQastalps) January 2, 2024

وكانت قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة قد اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة التي تعرف باسم “الصفحة”، فجرًا؛ فاندلعت مواجهات واشتباكات بين الشبان وجنود الاحتلال، إذ أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي بكثافة، ثم حاصروا 4 شبان في عمارة سكنية وأطلقوا عليهم الرصاص بشكل مباشر.

وقامت قوات الاحتلال بتنفيذ حملة مداهمات وتفتيش لمحال تجارية ومنازل عُرف منها منزل المواطن مجد أبو هنية. وأعلنت فعاليات البلدة إضرابا شاملا اليوم يشمل جميع مناحي الحياة، حدادًا على أرواح الشهداء.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن جيش الاحتلال انسحب من بلدة عزون بعد عملية عسكرية كبيرة استمرت عدة ساعات وقعت خلالها اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين. وأشار الشهود إلى أن أصوات تفجيرات واشتباكات مسلحة سُمعت بين حين وآخر في البلدة.

#صورة | من مكان استشــ.ــهاد الشبان الأربعة في بلدة عزون شرقي قلقيلية pic.twitter.com/lU5tpIoAjY — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 2, 2024

مواجهات في جنين

في هذا السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مدينة جنين ومحيط مخيمها، فاندلعت مواجهات مع شبان، أسفرت عن إصابة شاب بجروح.

وقالت مصادر محلية للوكالة الفلسطينية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بعشرات الجنود والآليات العسكرية، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية؛ مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، في حين دوّت صفارات الإنذار التحذيرية في المدينة والمخيم.

وأضافت المصادر أن طائرات استطلاع حلقت في سماء المدينة والمخيم خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، وشرعت في مداهمة عدد من المنازل، بعد أن تم قطع التيار الكهربائي عن بعض أحياء جنين ومخيمها، وسط سماع دوي انفجارات.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، حيث أطلقت قوات الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

ومنذ اندلاع حربه المدمّرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية؛ مما أسفر عن مئات القتلى وآلاف المعتقلين، وتدمير البنى التحتية في العديد من المناطق.