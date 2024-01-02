4 شهداء برصاص الاحتلال شرق قلقيلية ومواجهات عنيفة في جنين (فيديو)

استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، 4 شبان فلسطينيين، برصاص الجيش الإسرائيلي، في بلدة عزون شرق قلقيلية، فيما اقتحمت قوات الاحتلال جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية وسط اندلاع مواجهات.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن 4 شبان استشهدوا، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال، عقب اقتحام الاحتلال البلدة واطلاقه الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

وأضافت مصادر محلية أن الشهداء هم وليد اسماعيل رضوان (18 عاما)، وقصي جمال عدوان (21 عاما)، وإياد احمد شبيطة (22 عاما)، ومحمد عبد الفتاح رضوان (29 عاما)، واحتجاز جثمانيهم.

تغطية صحفية: "جنود من جيش الاحـ ـتلال يتجهون نحو المدخل الشمالي لبلدة عزون شرق قلقيلية". pic.twitter.com/40XEOMhbns — القسطل الإخباري (@AlQastalps) January 2, 2024

وكانت قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة وتعرف باسم “الصفحة”، فجرًا، وعلى إثرها اندلعت مواجهات واشتباكات بين الشبان وجنود الاحتلال حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي بكثافة ثم حاصروا 4 شبان في عمارة سكنية وأطلقوا عليهم الرصاص بشكل مباشر ما أدى الى إصابتهم واعتقالهم.

وقامت قوات الاحتلال بتنفيذ حملة مداهمات وتفتيش للمحال التجارية والمنازل عرف من بينها منزل المواطن مجد ابو هنية. وأعلنت فعاليات البلدة عن إضراب شامل اليوم يشمل جميع مناحي الحياة، حدادا على ارواح الشهداء.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن جيش الاحتلال انسحب من بلدة عزون بعد عملية عسكرية كبيرة استمرت عدة ساعات وقع خلالها اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين. وأشار الشهود إلى أن اشتباكات مسلحة وأصوات تفجيرات سمعت بين الحين والآخر في البلدة.

#صورة | من مكان استشــ.ــهاد الشبان الأربعة في بلدة عزون شرقي قلقيلية pic.twitter.com/lU5tpIoAjY — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 2, 2024

مواجهات في جنين

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مدينة جنين ومحيط مخيمها، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان، ما أسفر عن إصابة شاب بجروح.

وقالت مصادر محلية للوكالة الفلسطينية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بعشرات الجنود والآليات العسكرية، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، بينما دوت صفارات الانذار التحذيرية في المدينة والمخيم.

وأضافت المصادر أن طائرات استطلاع حلقت في سماء المدينة والمخيم خلال اقتحام قوات الاحتلال التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة، وشرعت بمداهمة عدد من المنازل، بينما تم قطع التيار الكهربائي عن بعض احياء جنين ومخيمها، وسط سمع دوي انفجارات.

وكانت مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، حيث طلقت قوات الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

ومنذ اندلاع حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ما أسفر عن مئات القتلى وآلاف المعتقلين، إلى جانب تدمير البنى التحتية في العديد من المناطق.