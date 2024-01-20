أهالي أسرى إسرائيليين لدى المقاومة في غزة يعتصمون أمام منزل نتنياهو (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العشرات من أقارب وعائلات الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة اعتصموا أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية جنوبي حيفا، في ساعة مبكرة اليوم السبت.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن أقارب لأسرى أنهم “فقدوا الثقة بنتنياهو وحكومته، وأنهم سيجرون تحركاتهم الخاصة”، دون أنّ يوضحوا تلك التحركات.

ونقلت الهيئة عن إحدى أقارب الأسرى قولها إن “أي تأخير في المفاوضات يعرض حياتهم (الأسرى) للخطر”.

وطالب تامير باردو رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) الأسبق -في تصريح للهيئة- نتنياهو بمواجهة الجمهور علنا والتصريح عما إذا كان قرر “التنازل عن الأسرى”.

وأضاف “إذا أنهينا الحرب بـ136 نعشًا، ستخسر إسرائيل للمرة الأولى، يجب الحرص على تصحيح تخلي الدولة عن مواطنيها وخيانتها”.