إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة بنيتها بدء عملية عسكرية جنوبي لبنان.. وحزب الله يرد

أبلغت إسرائيل، الجمعة، الولايات المتحدة أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يضمن إبعاد “قوة الرضوان” التابعة لحزب الله اللبناني عن الحدود الشمالية، فلا مناص من إطلاق عملية عسكرية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن تل أبيب “نقلت رسالة إلى الولايات المتحدة حذرت فيها من أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل يضمن إبعاد قوة الرضوان عن حدود إسرائيل فلن يكون مناص من إطلاق عملية عسكرية في المنطقة”.

ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، قولها إن “تل أبيب لاحظت تراجعًا يسيرًا لعناصر قوة الرضوان من المنطقة الحدودية، إلا أنّ ذلك ليس كافيًا، حيث من المطلوب رجوعها إلى ما بعد نهر الليطاني”.

وأضافت المصادر أن “تهديد إطلاق الصواريخ المضادة للدروع والصواريخ الدقيقة ضد مناطق إسرائيلية يتزايد”، مشيرة إلى أن “هذا هو التهديد الأكبر الذي تشكله قوات حزب الله على الحدود الشمالية”.

وعلى الصعيد ذاته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حزب الله، فإن تل أبيب ستلجأ إلى القوة”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن غالانت قوله خلال زيارته اللواء الثامن التابع للجيش على الحدود الشمالية: “إذا لم نتوصل إلى اتفاق يحترم فيه حزب الله حق السكان في العيش هنا (الحدود الشمالية) بأمان، فسنضطر إلى فرض الأمن بالقوة”.

وحذّر غالانت حزب الله من أن إسرائيل “ستعيد الأمن إلى المنطقة من خلال العمل العسكري، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي”.

وفي 11 أغسطس/آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم “1701” الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات “يونيفيل” الأممية.

صفعة كبيرة

من جانبه، هدد نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ”حزب الله” بتوجيه “صفعة كبيرة” لإسرائيل إذا أقدمت على “توسعة العدوان” على الحدود اللبنانية.

وقال قاسم في بيان “عندما يقرِّر الإسرائيلي توسعة العدوان سيتلقى الجواب بصفعة كبيرة وبعمل قوي”.

عاجل | نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: عندما توسع "إسرائيل" العدوان ستتلقى الجواب بصفعة كبيرة وبعمل قوي — قناة المنار (@TVManar1) January 19, 2024

وقال رئيس الكتلة النيابية لـ”حزب الله” محمد رعد إن “العدو الإسرائيلي غير جاهز للحرب أمام ما أعدّت له المقاومة الإسلامية في لبنان وستُريه كلّ بأسها”، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

تدمير 3 منازل

ميدانيًا، أدت غارات جيش الاحتلال، الجمعة، إلى “تدمير كلي” لثلاثة منازل على الأقل في قرية كفركلا بجنوب لبنان.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن “طيران العدو الإسرائيلي استهدف المنازل الثلاثة صباحًا ما أدى إلى “تدميرها كليًا”، كما استهدف منزلًا آخر عصرًا تزامنًا مع قصف مدفعي أصاب منزلًا خامسًا في البلدة.

كما تعرضت أيضًا أطراف بلدة الناقورة، وجبل البونة، لقصف متقطع، كما سقطت 3 قذائف على سهل مرجعيون قرب محطة التكرير.

عاجل | مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف بلدة #كفركلا بالقذائف الضوئية والرشاشات الثقيلة بالإضافة إلى قصف مدفعي يستهدف اطراف بلدتي راشيا الفخار والهبارية — قناة المنار (@TVManar1) January 19, 2024

وكانت الوكالة قد أشارت إلى أن الطيران المسيّر الإسرائيلي شن عدوانًا جويًا، نفّذ خلاله 6 غارات بالصواريخ على المنطقة الواقعة بين بلدات الطيري وكونين وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل (جنوب).

وأعلن جيش الاحتلال في بيان أنه “نفّذ غارات جوية وقصفًا بالدبابات على نقاط مراقبة لحزب الله وبنى تحتية إرهابية” في قطاع حولا وكفركلا.

من جهته، أعلن حزب الله مسؤوليته عن 3 هجمات، من بينها اثنان ضد “انتشار لجنود العدو الإسرائيلي” على الحدود، باستخدام صاروخ من طراز “بركان” القادر على حمل عبوات ناسفة كبيرة.

وقال الحزب، في بيان، إن مقاتليه استهدفوا انتشارًا ‌‏لجنود إسرائيليين بين موقعي “السماقة” و”الرمثا” في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بصاروخ ‏بركان، وأصاب هدفه إصابة مباشرة.

ولفت في بيان آخر أنه قصف انتشارًا ‌‏لجنود إسرائيليين في محيط قاعدة خربة ماعر (مستوطنة قبالة بلدة البستان اللبنانية) بصاروخ بركان، وحقق إصابة مباشرة. ‏

كما استهدف مقاتلوه تجمعًا ‌‏لجنود إسرائيليين في جبل نذر (شمالي إسرائيل) بالأسلحة الصاروخية، وحقق إصابة مباشرة.

وحتى الأربعاء الماضي، أسفرت المواجهات الحدودية بين الطرفين، عن استشهاد 30 مدنيًا لبنانيًا، بينهم 3 صحفيين و3 أطفال، فضلًا عن جندي لبناني و5 من عناصر كتائب القسام-فرع لبنان، و162 عنصرًا من حزب الله، الذي قتل 9 جنود و5 مدنيين إسرائيليين، بحسب أرقام رسمية من الجانبين.