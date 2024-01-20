“المقاومة الإسلامية في العراق” تطلق وابلا من الصواريخ على قاعدة عين الأسد وتصيب جنودا أمريكيين

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن التقارير الأولية تفيد بإصابة جنود أمريكيين بجروح طفيفة، وإصابة أفراد قوات الأمن العراقية بجروح خطرة، في هجوم على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، اليوم السبت.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث مشترطًا عدم كشف هويته، أن التقارير الأولية تشير أيضًا إلى أن القاعدة تعرضت للقصف بصواريخ باليستية، وربما بأنواع أخرى من الصواريخ، مشيرًا إلى أن التقييم ما زال مستمرًّا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن “مصادر أمنية عراقية ومسؤول عسكري أمريكي” أن أكثر من عشرة صواريخ أُطلقت على القاعدة، التي يوجد بها جنود أمريكيون وقوات من التحالف الدولي المناهض للتنظيمات في غربي العراق.

ونقلت الفرنسية عن مسؤول أمني محلي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الدفاعات الجوية صدت 13 صاروخًا بينما “سقط اثنان في القاعدة الجوية”.

وقال مسؤول عسكري أمريكي، طلب أيضًا عدم كشف هويته، إنه لم يتم تأكيد نوع الصواريخ المستخدمة بعد أن تحدث في البداية عن “صواريخ باليستية”.

وأعلنت ما تُسمى “المقاومة الإسلامية في العراق”، في وقت سابق السبت، استهداف قاعدة عين الأسد “برشقة صاروخية كبيرة”.