باستخدام حبل.. شبان يحاولون سحب فلسطيني بعد إصابته برصاص قناص إسرائيلي (فيديو)

تداول ناشطون عبر منصات التواصل مقطع فيديو لشبان فلسطينيين وهم يحاولون سحب رجل ملقى على الأرض بعد إصابته برصاص قناص إسرائيلي في أحد شوارع خان يونس جنوبي غزة.

وأظهر مقطع الفيديو الشباب الفلسطيني وهم يلقون حبلًا للرجل المصاب بجانب رصيف الشارع ويطلبون منه الإمساك به، كي يتمكنوا من سحبه عن بعد خوفًا من الاقتراب وإصابة أحدهم برصاص القناص.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 24 ألفًا و762 شهيدًا و62 ألفًا و108 مصابين وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع.