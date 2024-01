بريطانيا تنجح لأول مرة في ضرب هدف جوي باستخدام سلاح ليزر (فيديو)

أعلنت بريطانيا، أمس الجمعة، نجاحها لأول مرة في ضرب هدف جوي باستخدام سلاح ليزر يتمتع بقوة هائلة وسرعة يصل مداها إلى سرعة الضوء.

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في تغريدة له عبر منصة إكس “تمكن علماء عسكريون بريطانيون لأول مرة من إسقاط طائرات بدون طيار باستخدام الليزر لاختراق الأهداف القادمة بسرعة الضوء”.

وأضاف “من الممكن أن يتم تركيب النظام في السفن الحربية المستقبلية، وسيكون سلاحًا بريطانيًّا حيويًّا مع تزايد خطر حرب الطائرات بدون طيار”.

وتابع “دراجون فاير هي مجرد واحدة من القدرات الثورية المحتملة التي نستثمر فيها للحصول على ميزة ضد أعدائنا”.

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) January 20, 2024